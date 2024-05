Vendeva ricci di mare su un banchetto di fortuna al bordo di una strada trafficata nel centro città, a Trani. Un’abitudine domenicale – illecita – che si è protratta oltre il periodo consentito dato che, dal 18 aprile dello scorso anno, in Puglia non è legale pescare e mercificare la specie. Per questo l’ambulante è stato multato dal nucleo operativo della Capitaneria di porto con una sanzione amministrativa di 2mila euro mentre il prodotto ittico posto, ancora vitale, è stato rilasciato in mare, al fine di favorire il ripopolamento della specie e con l’intento di evitare il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi. Il sequestro è avvenuto nell’ambito di un’operazione dedicata al contrasto della pesca e della vendita illegale dei ricci di mare, in ottemperanza alla recente legge regionale numero 6 del 18 aprile 2023. La norma vieta nel mare territoriale della Puglia il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare, per un periodo di tre anni, al fine di favorire il ripopolamento della specie nei mari regionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author