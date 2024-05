Francavilla Fontana, Udc segnala un infortunio occorso ad una pensionata sul viale

Una pensionata inciampa su viale Lilla angolo via San Francesco tanto da cadere rovinosamente per terra. Immediate le cure del 118 intervenuto sul posto. A segnalare l’infortunio, Alessandra Vacca, coordinatrice dell’Udc a Francavilla Fontana. “Poco prima delle nove di questa mattina – – un’anziana donna è rovinosamente caduta sul marciapiede tra viale Vincenzo Lilla e via San Francesco. In quel tratto, il marciapiede, da tempo immemore, si trova in condizioni di dissesto, tanto da rappresentare una vera e propria trappola per quanti si trovano a percorrerlo. Non si contano più le cadute. Il volto di quella donna, tragicamente ricoperto di sangue, a causa del trauma riportato in seguito alla caduta, rappresenta un pugno nello stomaco per l’intera comunità francavillese”. Un incidente ovviamente da verificare riguardo l’esatta dinamica dei fatti.

