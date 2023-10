Turris, Caneo: “Se c’era una squadra che doveva vincere era la nostra”

FOGGIA – Schietto e diretto Bruno Caneo, allenatore della Turris che ai nostri microfoni si è detto soddisfatto della prestazione, nonostante la sconfitta: “Se c’era una squadra che doveva vincere era la nostra, abbiamo messo il Foggia in difficoltà parecchie volte. Non ricordo una parata di Pagno, loro non hanno mai tirato in porta ma bisogna prenderne atto. Hanno avuto un’ottima reazione e noi ci siamo lasciati intimorire anche dalla spinta del pubblico. Abbiamo incassato il primo gol su un tiro estemporaneo da fuori, tra l’altro deviato, ma non abbiamo mai subito la loro pressione. Del resto non ho nulla da dire ai ragazzi, è stata una partita tatticamente perfetta ed equilibrata, abbiamo fatto il massimo. Mi tengo una prestazione di livello“.

Caneo recrimina su un paio di episodi: “Ci manca un rigore nel primo tempo e sul secondo gol del Foggia c’era un fuorigioco netto di Embalo all’inizio dell’azione“.

