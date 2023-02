Casarano: Ecco Foglia Manzillo, ‘Ho trovato una squadra viva’

Alla vigilia della sfida del Capozza con la Team Altamura, Giampiero Maci, presidente del Casaranipo, e il direttore sportivo Francesco Montervino hanno presentato il nuovo tecnico Antonio Foglia Manzillo.

Giampiero Maci: «Foglia Manzillo rappresenta il punto di ripartenza per il Casarano. Abbiamo deciso, con la società e il direttore di dare una svolta dettata dall’insoddisfazione per l’evolversi delle cose. Mi preme ringraziare Costantino per il lavoro fatto. Noi tutti però abbiamo bisogno di una normalizzazione. Nel primo incontro con Foglia Manzillo abbiamo chiesto cose semplici e maggiore organizzazione per un organico che si è sempre impegnato con dedizione. Non vogliamo lasciare nulla di intentato per giocarci le nostre carte fino alla fine. E’ un allenatore di grande esperienza e ha la capacità per entrare in contatto con i nostri atleti. Speriamo sia in grado di estrapolare il meglio da questa rosa, che, come lui ha definito, è di grandissimo livello. Abbiamo trovato l’accordo in cinque minuti».

Francesco Montervino: «Abbiamo fatto questa scelta perché siamo convinti che la squadra può fare meglio. Antonio Foglia Manzillo può portare questa nave in porto posizionandola nel miglior modo possibile. Crediamo sia l’allenatore giusto per tirare fuori il meglio dai calciatori. Abbiamo una squadra forte che fino a oggi si è espressa bene, ma non benissimo: a Foglia Manzillo il compito di farla giocare al massimo delle sue possibilità».

Foglia Manzillo: «Ringrazio la proprietà. Casarano è una delle piazze più ambite a livello nazionale. Sono contento di tornare nel Salento, che ho apprezzato durante i miei due anni a Nardò. Avverto la stima della proprietà e del direttore e questo mi inorgoglisce. Ho trovato una squadra viva, merito di Costantino per il lavoro fatto fino a oggi».

