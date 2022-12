Casarano-Bitonto 1-0: La risolve Strambelli su rigore

Condividi su...

Linkedin email

Prestazione convincente del Casarano che si regala un dolce Natale ritrovando il successo interno e accorciando la distanza dalla vetta della classifica. Decide un gol di Strambelli su rigore alla mezz’ora della ripresa.

Il primo tempo è tutto di marca Casarano, i padroni di casa partono con il piede sull’acceleratore e nel giro di pochi minuti collezionano quattro tiri dalla bandierina: da uno di questi buona opportunità per Saraniti che però viene anticipato da Chiaradia in calcio d’angolo. Casarano vicino al gol al 17′: Pambianchi, di testa, sfiora il palo alla sinistra di Petrarca che vede sfilare il pallone al di là del palo. Al 23′ ci prova Strambelli, ma la volée del fantasista dei salentini si perde di poco alta sopra la traversa. Il numero 10 dei rossoazzurri ci riprova da fuori alla mezz’ora, ma Petrarca è attento, così come Gianfreda bravo ad anticipare sul tentativo di tap-in di Saraniti. Il Bitonto si fa vedere per la prima volta al 35′ con la botta dalla distanza di Riefolo che sfiora l’incrocio dei pali. Al 41′ grande occasione per il Bitonto: Riefolo lancia il contropiede, Palazzo a tu per tu con Carotenuto non inquadra lo specchio della porta.

Nella ripresa non ci sono novità dal punto di vista dei 22 in campo e nemmeno su chi prende l’iniziativa: è sempre il Casarano a rendersi pericoloso con Saraniti, la sua conclusione viene stoppata dalla difesa barese. Al 18′ ospiti pericolosi: Palazzo inventa per Maffei, ma l’estremo difensore del Casarano è attento e chiude in uscita. Due minuti più tardi, il neo entrato Dellino impegna Petracca, il quale si limita a difendere il suo palo respingendo il calcio d’angolo. Al 25′ Maffei batte Carotenuto, ma il portiere rossoazzurro viene salvato dalla traversa che impedisce al pallone di entrare. Sul capovolgimento di fronte è Cecere a provarci dalla distanza, Petrarca concede il nono calcio d’angolo al Casarano. Alla mezz’ora Saraniti va vicino al gol con un bel colpo di testa, ma l’incocciata del centravanti siciliano non trova lo specchio della porta. La svolta dell’incontro arriva al minuto 32 quando Gomes intercetta un tiro in area con un braccio, per Pizzi non ci sono dubbi: è calcio di rigore che Strambelli realizza piazzando il pallone sotto la traversa. La risposta degli ospiti non si fa attendere: al 38′ Chiaradia coglie due legni con un solo tiro, traversa e palo che salva il Casarano per la seconda volta. Il Casarano potrebbe raddoppiare, prima Dellino e poi Saraniti trovano sulla loro strada uno straordinario Petrarca autore di due parate di alto livello. Finisce 1-0 dopo sei minuti di recupero, lunghi e intensi e con tre punti si regala un bel Natale.

CASARANO-BITONTO 1-0

RETE: 32’st rigore Strambelli (C)

CASARANO (4-3-1-2): Carotenuto; Bocchetti, Pambianchi, Guastamacchia, Parisi (23’st Cecere); Navas, Cannavaro (7’st Vitofrancesco), Ortisi (42’st Barbetta), Gaeta (18’st Dellino); Saraniti, Strambelli. Panchina: Baietti, Antonacci, Tipaldi, Perdicchia, Antonicelli. All. Costantino

BITONTO (3-5-2): Petrarca; Gomes, Silletti, Gianfreda (39’st Carull0); Riefolo, Mariani, Cardore (39’st Lucchese), Chiaradia, Tangorre (39′ Moscelli); Maffei, Palazzo (30’st Figliolia). Panchina: Civita, Muscatiello, Ungredda, Acella, Cassano. All. Loseto

Arbitro: Pizzi di Bergamo.

Ammoniti: Cannavaro, Gianfreda, Parisi, Tangorra, Saraniti, Palazzo

Espulsi: Montervino e Cardoere per proteste dalla panchina

Note: recuperi 1’/6’. Angoli 9-1.