Casarano: Costantino, ‘Abbiamo un calendario complesso’

“E’ un successo meritato perché abbiamo avuto tante occasioni, il Bitonto ha fatto una bella partita, ma ci abbiamo creduto fino alla fine, visto che abbiamo avuto anche le opportunità per raddoppiare nel finale – analizza Giovanni Costantino, tecnico del Casarano, dopo la vittoria di misura sul Bitonto -. Ora abbiamo un calendario non facile, ci sono delle partite complesse, ma abbiamo dei giorni per lavorarci. Però, non guardiamo lontano, pensiamo partita per partita continuando su questa strada. In conclusione, vorrei sottolineare che abbiamo iniziato il match con cinque under: ci sono giovani come Bocchetti, Parisi, Ortisi e Cecere che stanno dimostrando il loro valore”..