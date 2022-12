Bitonto: Amarezza Rubini, ‘Risultato bugiardo’

Condividi su...

Si blocca al Capozza la serie di risultati utili del Bitonto, che dopo 6 turni perde di misura con il Casarano. “Chi vince ha sempre ragione, ma lasciatemi dire che la sconfitta penalizza oltremodo un Bitonto che avrebbe meritato quanto meno il pareggio”. Indisponibile Valeriano Loseto per un abbassamento di voce, a commentare il match è il direttore sportivo Leonardo Rubini. “È vero, potevano starci due rigori per i nostri avversari, ma le traverse che abbiamo colpito non fanno altro che aumentare il nostro rammarico. Purtroppo il calcio è così, molto spesso sono gli episodi a decidere le partite indipendentemente dalla prestazione. Se dico che il Bitonto avrebbe meritato il pareggio, non mi sembra di esagerare. In ogni caso, siamo in linea con il nostro obiettivo, la salvezza. Arrivare alla sosta di Natale con 22 punti è un ottimo risultato, che tutti avremmo sottoscritto alla vigilia. Ora ci riposiamo perché ne abbiamo bisogno e perché alle nostre spalle corrono tutte”.