Caporalato: Lollobrigida, ‘Sanzioni per chi viola norme’

Nuove misure sanzionatorie a tutela dei diritti dei lavoratori, anche in tema di caporalato. Lo annuncia Francesco Lollobrigida, ministro della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alle norme contenute nel decreto approvato nella giornata di venerdì 9 dicembre in Consiglio dei Ministri. “Il Governo Meloni mostra ancora una volta con i fatti che in Italia finalmente si sta voltando pagina, pure nel mondo agricolo e agroalimentare – commenta Lollobrigida -. Per la prima volta, coloro i quali si rendono responsabili di queste infrazioni non potranno essere destinatari degli aiuti economici e, in generale, dei benefici previsti dalla Pac”.

“Questo provvedimento – spiega Lollobrigida – si aggiunge al decreto interministeriale sulla condizionalità sociale che ho firmato circa un mese fa insieme ai colleghi ministri dell’Interno Piantedosi, del Lavoro Calderone e della Salute Schillaci. Continuiamo, con atti concreti, a portare avanti le nostre politiche di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori e di tutela dei diritti, della salute e della sicurezza sul lavoro”, conclude il ministro.