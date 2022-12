Condividi su...

Linkedin email

La Giunta regionale della Basilicata, con la Delibera n. 842 del 2 dicembre u.s., è intervenuta relativamente ai lavori di ampliamento del presidio ospedaliero di Lagonegro, nuovo padiglione.

“Nella medesima delibera è stato approvato un finanziamento di 913.053,93 euro a beneficio del presidio ospedaliero per l’adeguamento del progetto esecutivo – e relativi atti – dell’opera. In tal modo si creeranno le condizioni per finanziare la realizzazione dell’intervento completo con le risorse della nuova programmazione 2021-2027”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.