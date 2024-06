Calcio Bari: Mendes e Moro in pole position per l’attacco

BARI – A poche ore dallo start del calciomercato il Bari accende i riflettori su Pedro Manuel Lobo Peixoto Mineiro Mendes, noto semplicemente come Pedro Mendes. L’attaccante di proprietà dell’Ascoli è fortemente attenzionato da Giuseppe Magalini. Portoghese di nascita, con 24 primavere sulle spalle Mendes rappresenta al momento per il Bari il bomber su cui puntare. Ivano Pastore, l’ex responsabile scouting che in un suo viaggio tra Portogallo e Spagna in missione lavorativa per scoprire giovani talenti, fu colpito proprio dalla bravura tecnica di Mendes che in quel momento giocava con il Rio Ave. Per sicurezza Pastore lo ha visionato in più partite e proposto poi al club bianconero. Con la retrocessione dell’Ascoli in serie C il mercato per lui è spalancato anche perché il club bianconero potrebbe seriamente monetizzare dalla sua cessione.

Non solo Mendes un altro attaccante nel mirino della famiglia del cinema è Luca Moro reduce dall’avventura di La Spezia ma di proprietà del Sassuolo, è un vecchio pallino del club biancorosso. La prossima potrebbe essere la settimana propizia per ufficializzare i primi colpi di mercato, anche perché da via Torrebella ci si aspetta una vera e propria rivoluzione.

Foto: Ascoli Calcio

