Cerignola, settimana intensa sul fronte calciomercato

Lavori in corso in via Napoli, dov’è stata una settimana intensissima sul piano del calciomercato. Come già raccontato, il Cerignola saluterà Pippo D’Andrea che ha ormai svuotato gli armadietti del “Monterisi” direzione Catania, è la prima grande plusvalenza dell’estate gialloblù. Al suo posto, almeno numericamente, l’obiettivo principale si chiama Luigi Cuppone: accordo totale con il Pescara, secondo alcune indiscrezioni sulla base di circa 200mila euro, ci sarebbe però ancora tanta distanza con le richieste dell’attaccante. Lì davanti, in attesa dell’uscita di Malcore, ci sarebbe da colmare anche il vuoto lasciato da Vuthaj, in tal senso Francesco Salvemini del Giugliano sarebbe uno dei profili più graditi, la trattativa sembra complicata ma il Cerignola resta alla finestra. In dirittura d’arrivo Gabriele Ingrosso, ex terzino sinistro della Virtus Francavilla, già in gialloblù nel 2019. Per Capomaggio si è raffreddata la pista Catania, l’argentino ha cambiato procuratore in questi ultimi giorni, fattore che potrebbe influire sulla vicenda. L’Avellino sarebbe l’opzione più gradita dal centrocampista, nelle ultime ore sarebbe emerso anche l’interesse del Trapani. Neglia, di rientro dal prestito alla Virtus Francavilla, è uno degli elementi in uscita: il classe ’91 piace all’Altamura, che segue con particolare insistenza anche Vito Leonetti, arrivato a Cerignola un anno fa e reduce da una stagione al di sotto delle aspettative. L’eventuale partenza dell’ex Turris accentuerebbe la necessità di ricostruire da zero il reparto offensivo. Leonetti sarebbe, dunque, un obiettivo concreto dei murgiani, il suo contratto fino al 2026 potrebbe essere l’ostacolo più complicato della trattativa, d’altro canto l’Audace avrebbe la possibilità di alleggerire su uno degli ingaggi più onerosi dell’intero organico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author