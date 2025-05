Lecce-Torino 1-0: tre punti vitali per la corsa salvezza

Il Lecce vince 1-0 contro il Torino e mantiene viva la speranza salvezza. Una partita a tratti divertente, con giallorossi e granata che, nonostante il primo tempo terminato a reti inviolate, hanno dato vita a una gara gradevole, caratterizzata da capovolgimenti di fronte da entrambe le parti. Nella ripresa, il Lecce sblocca il risultato con un tiro formidabile di Ramadani, che finisce sotto l’incrocio dei pali dopo l’assist di Krstović: nulla da fare per il portiere ospite sul tiro imparabile del centrocampista giallorosso. I padroni di casa hanno avuto almeno un paio di occasioni per raddoppiare, mentre il Torino ha cercato il pareggio in maniera confusa e poco incisiva.

Alla fine, i salentini hanno meritato la vittoria, ma ora servirà un altro sforzo, il più importante, nella trasferta di Roma contro la Lazio nell’ultima partita di campionato. Sarà difficile, ma i giallorossi dovranno crederci fino alla fine.