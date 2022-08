CERIGNOLA – L’Audace Cerignola è a lavoro per inserire gli ultimi tasselli in vista dell’inizio del campionato. È Filippo D’Andrea l’attaccante scelto per completare il reparto: il classe 1997 arriverà probabilmente dalla Salernitana con la formula del prestito. In vista, dunque, una nuova avventura in Serie C per l’ex Foggia, che nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la casacca del Teramo. Discorso più complesso in difesa, dove sarebbero in corso valutazioni di tipo economico e tattico. Potrebbero arrivare due difensori, un profilo più esperto e un altro più giovane. Con Noah Toribio ci sarebbe già una base d’accordo, altri nomi in lista sarebbero quelli di Daniele Celiento, Emanuele Suagher, Edoardo Blondett e Marco Soprano. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe sbloccarsi. Inoltre, non è da escludere un ulteriore innesto a centrocampo: piace Angelo Persia, centrocampista attualmente tesserato con il Campobasso.