Ingaggio a sorpresa per il Taranto. Con l’ormai tradizionale video pubblicato sui canali social, il club rossoblu ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Romano, centrocampista di 26 anni. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha esordito tra i professionisti, in Serie C, nel Santarcangelo nella stagione 2015/16. Sempre in terza serie ha indossato le maglie di Prato, Casertana (due campionati), Pianese, Turris e Pistoiese. Per lui anche 3 apparizioni in Serie B con il Carpi nel torneo 2017/18. In carriera ha collezionato 150 presenze (comprese quelle nel settore giovanile del Napoli) e 12 reti.