Matteo Di Piazza è un calciatore del Brindisi. Si attende solo l’ufficialità, ma il solito indizio social del club biancazzurro non lascia spazio a dubbi. Che Di Piazza fosse destinato a vestire la maglia del Brindisi si era capito quando, con un comunicato ufficiale, la Fidelis Andria aveva annunciato la risoluzione del contratto nella mattinata di giovedì 18 agosto: “La Fidelis Andria comunica che nella giornata odierna è stato raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale con il calciatore Matteo Di Piazza. La dirigenza biancazzurra augura al calciatore le migliori fortune per il futuro”.

Subito dopo è toccato al Brindisi aggiungere un altro tassello del puzzle con un “messaggio informale” rilanciato su Whatsapp: “Alle 14.00 Di Piazza pranzerà con la dirigenza biancazzurra presso il trullo”. A rinforzare sempre di più un matrimonio che deve solo essere contratto, il simpatico indizio social dell’ufficio comunicazione del club del presidente Arigliano: “Oggi siamo alle prese con un puzzle… Da dove iniziamo? Ce la date una mano? Magari ne verrà fuori il nuovo attaccante biancazzurro!”.

Ci siamo quasi, ma possiamo scriverlo: Matteo Di Piazza è un calciatore del Brindisi.