BRINDISI – Ore di attesa per conoscere i risultati delle parlamentarie e la composizione delle liste elettorali del movimento 5 stelle in vista dell’ormai prossimo appuntamento elettorale di settembre. Ad attendere l’esito anche l’ex sottosegretario all’istruzione del governo Conte uno Salvatore Giuliano inserito anche lui nelle parlamentarie. Il dirigente scolastico brindisino ai nostri microfoni ha fatto il punto su questa campagna elettorale confermando la sua disponibilità al movimento ed a Giuseppe Conte a prescindere dalla competizione delle liste che in maniera trasversale però rischiano di dare poca rappresentanza al territorio brindisino.