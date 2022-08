BARI – Bari e Monopoli al lavoro per lo scambio Guiebre-Mazzotta. L’esterno del Burkina Faso passerebbe al Bari a titolo definitivo ma resterebbe a Monopoli per un anno in prestito. Percorso inverso, invece, per Antonio Mazzotta, che andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno sinistro alto nel 4-4-2 o nel 4-2-3-1. Se l’operazione dovesse andare in porto il Monopoli mollerebbe la presa sull’ex Bari Giovanni Terrani.