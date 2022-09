“E’ ancora calcio d’agosto, le squadre sono alla ricerca degli. Incontriamo un Casarano che, a detta di tutti, è la corazzata del girone”. Cosi Pierluigi Valentini, dg del Brindisi intervenuto in diretta ad Antenna Sud: “Noi favoriti? Faccio calcio da dieci anni e non sono uno che si nasconde, del resto ho quasi sempre vinto nella mia carriera da dirigente. Non mi affido a pretattiche o cose del genere, il nostro è un progetto pluriennale mentre è un dato di fatto che il Casarano sia la favorita in virtù di quello che ha speso. Tre calciatori loro costano quanto la nostra intera squadra. Come si fa a negare una cosa del genere”.