“Il Casarano è la squadra più costosa del girone? Non è vero”. Pronta e immediata la risposta di Francesco Montervino, direttore sportivo del Casarano, a Pierluigi Valentini, dg del Brindisi. “Oltre a essere un grande amico e un ottimo dirigente, Valentino sposta la contesa sulla comunicazione. Lo fa bene, ma devo rispondergli: Gigi ha detto cose depistanti e non posso consentirglielo. Il Brindisi ha fatto operazioni molto onerose. La realtà è che sono loro la squadra da battere. E’ un club che pullula di dirigenti e un corposo staff e che costa più di noi. Stiamo provando a colmare il gap tecnico sul campo e il fatto che abbiamo già due punti in più significa che stiamo lavorando bene”.