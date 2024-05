Brindisi: Pauroso incidente nel centro abitato, un’auto si ribalta

Ancora un’incidenza in centro abitato a Brindisi. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio, personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi è intervenuto per un incidente stradale su via Tor Pisana: tre i mezzi coinvolti con un’auto che si è ribaltata dopo una spaventosa carambola. I pompieri hanno provveduto a mettere l’intera area in sicurezza bonificando l’impianto elettrico e di alimentazione dei mezzi coinvolti onde evitare inneschi d’incendio. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author