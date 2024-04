Brindisi, nuovi accosti portuali. D’Attis: ‘Indetta conferenza di servizi’

“E’ stata indetta la conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri propedeutici all’approvazione del progetto di fattibilità di una delle opere più importanti che riguardano il porto di Brindisi: il completamento degli accosti portuali delle navi traghetto e Ro-ro Sant’Apollinare”. Così in una nota il Commissario regionale di Forza Italia, l’On Mauro D’Attis. “Si tratta di un passaggio importante perche è l’investimento più corposo, ora reso possibile dall’avvio dei lavori della ‘cassa di colmata’, che consente di operare nell’area dei pontili. In estrema sintesi, queste opere, previste a ridosso del canale Pigonati, consistono nelle attività di dragaggio e nella realizzazione di due pontili, di una nuova banchina e del piazzale retrostante. Continua, quindi, il percorso di rilancio e potenziamento infrastrutturale del porto di Brindisi: uno scalo strategico su cui puntiamo con estrema determinazione in sinergia con il presidente dell’Autorità Portuale, Ugo Patroni Griffi”.

