FASANO – Per cause ancora da accertare, è andato a sbattere contro un muretto dopo aver perso il controllo della sua moto, su cui viaggiava anche una donna rimasta gravemente ferita. Terribile incidente, nella tarda mattinata di oggi, sulla Statale 379, in territorio di Fasano, all’altezza dello svincolo per Torre Spaccata. Secondo quanto appreso, la moto Bmw 1200 su cui viaggiavano un 62enne e una 55enne, entrambi di Brindisi, è uscita fuori strada schiantandosi sul muretto costeggiante la carreggiata. Le due persone ferite sono state condotte in ospedale, al Perrino di Brindisi: a preoccupare sono soprattutto le condizioni della donna. Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche gli agenti della polizia locale di Fasano per i rilievi del caso. nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author