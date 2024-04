Francavilla Fontana, scontro auto – furgone: tre feriti in codice rosso

FRANCAVILLA FONTANA – Tre feriti in codice rosso e un altro ferito in maniera non preoccupante. È questo il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 aprile, sulla Statale 7, all’altezza dello svincolo Francavilla Fontana Nord. Sul posto, vigili del fuoco e polizia stradale. Coinvolti due mezzi: una Volkswagen Polo su cui viaggiavano tre persone e un furgoncino Fiat Ducato con a bordo il solo conducente.

Sul posto, insieme agli operatori del al 118, gli agenti della Polizia Stradale e i vigili del fuoco. Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza i veicoli e bonificato gli impianti elettrici e del carburante per scongiurare inneschi. La carreggiata della statale in direzione Brindisi è stata temporaneamente chiusa per il ripristino dei luoghi e, quindi, la messa in sicurezza del tratto.

