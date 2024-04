BRINDISI – “Il comune di Brindisi presenterà la sua candidatura a città italiana della cultura per il 2027”. L’annuncio, a sorpresa, è del sindaco Giuseppe Marchionna in occasione della presentazione del docufilm “Dieci anni senza Mimmo Mennitti”, compianto primo cittadino del capoluogo messapico. In basso, il momento dell’annuncio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author