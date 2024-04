Incidente stradale per Gianni Petrucci, è grave

Gianni Petrucci è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Roma. Secondo quanto si apprende, il presidente della Federbasket sarebbe finito in una scarpata con la sua auto mentre stava andando a Valmontone. A bordo della vettura c’era anche la moglie. Ricoverato al San Camillo di Roma, Petrucci sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Ancora da accertare l’esatta dinamica dello schianto.

Ex presidente del Coni ed ex sindaco di San Felice Circeo, all’ospedale San Camillo Petrucci, 78 anni, si starebbe sottoponendo a una serie di controlli ed esami anche alla testa. Ricoverata al Policlinico Tor Vergata, la moglie avrebbe riportato solo delle contusioni nell’incidente.

