Potenza, Marchionni amaro: ‘Classifica critica’

(Di Lorenzo Ruggieri) Sconfitta dolorosa per il Potenza in quel di Taranto. Il risultato, infatti, allontana sempre di più i playoff e, al contrario, avvicina il Monopoli, reduce dal successo contro il Giugliano. Queste le parole di Marco Marchionni al termine della sfida dello Iacovone: “Quando i ragazzi non fanno quello che prepariamo in settimana mi arrabbio e oggi c’erano gli spazi giusti da sfruttare. Non siamo stati all’altezza di questa sfida, in particolare nel primo tempo. Per creare occasioni pericolose non servono tanti attaccanti ma ci vuole la testa giusta. Nella ripresa abbiamo cercato il pari con la forza della disperazione ma abbiamo creato poco. Ora la classifica è critica, nelle ultime tre giornate avremo due sfide in casa e proveremo a sfruttare per raggiungere la salvezza”.

