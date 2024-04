Taranto, Capuano: ‘Potevamo vincere con più gol’

(Di Lorenzo Ruggieri) Una vittoria per ipotecare l’obiettivo playoff. L’auspicio enunciato da Ezio Capuano alla vigilia è stato esaudito dai suoi, grazie alle reti di Valietti e Bifulco. Queste le dichiarazioni del tecnico degli ionici al termine della sfida vinta contro il Potenza: “Avevamo preparato la partita su Armini perchè sapevamo che non avrebbe coperto l’ampiezza a destra. Avevamo tutta la catena di sinistra indisponibile e giovedì scorso si è anche fatto male Luciani. Ci siamo inventati Valietti su quella corsia e oltre al gol ha costretto Alastra ad un miracolo. Sono nel calcio da tanti anni e non mi lascio scomporre dalle assenze”.

”Avremmo potuto vincere con più gol di scarto e abbiamo sbagliato tante scelte. Tuttavia, è stato il solito Taranto, compatto e bellissimo da vedere. Nonostante il vantaggio e il cambio modulo del Potenza, non ho voluto modificare il 3-4-3 per lanciare un segnale alla squadra. A prescindere dagli interpreti, rischiamo poco e anche oggi abbiamo ottenuto un altro clean sheet. Con questa vittoria ho mantenuto la promessa fatta alla vigilia del match contro il Foggia, quando annunciai l’obiettivo playoff. Ci siamo ritagliati una piccola pagina nella storia recente del club”.

”Le parole di Marchionni? La libertà di pensiero va rispettata ma non c’è mai stata partita, nella ripresa avremmo potuto segnare tre gol. A gennaio sono andati via in tanti, abbiamo anche perso Ferrara ma abbiamo continuato a fare grandi prestazioni, frutto del lavoro e dell’abnegazione”.

”Sogno Serie B? Il sogno consiste nel raggiungimento di un obiettivo impensabile. Il mio sogno è quello di arrivare più in alto possibile e non porci limiti. Il Taranto in B sarebbe l’apoteosi”.

