“In riferimento alla gara Brindisi-Lavello disputata ieri pomeriggio (domenica 9 ottobre, ndr), abbiamo registrato con grande rammarico episodi che mortificano gli enormi sforzi che questa Società sta compiendo da quasi 18 mesi – si legge in una nota diffusa dal club biancazzurro -. Registrare nel 2022 episodi di gente che, con mezzucci di basso livello, cerca di entrare allo Stadio senza pagare il biglietto, offre un’immagine della Città davvero desolante”.

”Pertanto – prosegue la nota -, si comunica che dalla prossima gara interna, prevista per il 30 Ottobre (Brindisi-Afragolese), il club adotterà nuovi interventi nella gestione di abbonamenti, accrediti e delle operazioni di ticketing. Si precisa, inoltre, che di concerto con Amministrazione Comunale, in questi giorni ci saranno alcuni sopralluoghi tecnici al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la riapertura di alcuni botteghini dello Stadio oggi in disuso per venire incontro alle esigenze dei nostri tifosi, evitando loro lunghe file ai botteghini”.

“Resta inteso però che rimane sempre preferibile e assolutamente consigliabile acquistare i biglietti in prevendita presso i numerosi punti vendita dislocati in città o utilizzando i canali telematici. Non sarà comunque il comportamento di uno sparuto gruppo di disonesti ad intaccare il ritrovato feeling e rapporto d’amore tra i tantissimi veri tifosi e i nostri amati colori”, chiude la nota del Brindisi FC.