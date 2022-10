La Lega Pro ha disposto variazioni di orario per tre gare dell’8a Giornata del Girone C della Serie C, in programma sabato 15 ottobre:

FOGGIA-CROTONE comincerà alle 14.30

MONTEROSI-GIUGLIANO alle 12.30

PESCARA-FIDELIS ANDRIA alle 14.30

In precedenza altre tre partite della stessa giornata avevano subito variazioni di orario rispetto a quello iniziale delle 17.30: si tratta di Messina-Gelbison e Taranto-Juve Stabia, che cominceranno alle 14.30, oltre a Picerno-Potenza posticipata alle 20.30.

Foto Max Todaro