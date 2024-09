Brindisi, in arrivo Andrea Bottalico

Il primo colpo del nuovo Brindisi targato Nicola Ragno potrebbe essere Andrea Bottalico. Il centrocampista classe ’98, nativo di Bari, è un profilo ampiamente conosciuto nel calcio pugliese e non solo. Cresciuto nei settori giovanili di Bari e F. Andria, e non solo, può contare al suo attivo già circa 200 presenze nei campionati di C e D con le maglie di F. Andria, Matera, Bisceglie, Carpi e Nocerina, solo per citarne alcune, con 12 reti all’attivo. Nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti della F. Andria che ha raggiunto i play-off di serie D disputando 35 partite impreziosite da 2 goal. Nell’ultima stagione era stato il grande acquisto del Barletta, club che ha lasciato pochi giorni fa. Bottalico nelle ultime ore era stato vicinissimo prima al Matera e poi al Manfredonia ma la chiamato di Nicola Ragno ha indirizzato la sua scelta verso Brindisi.

