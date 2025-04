E’ già asta di mercato per Mateus Da Silva

L’addio di Mateus Castro Da Silva dalla Fidelis Andria ha fatto scatenare una vera e propria asta di mercato. L’attaccante classe 1998 è al momento in Brasile ma sono già arrivate per lui diverse offerte, tra cui anche quello di squadre straniere. Inoltre, c’è da segnalare l’interessamento di club di Serie B e C. Ma in Italia, in quanto extracomunitario, può giocare nei professionisti solo dopo aver vinto il campionato di Serie D. Proprio per questo aveva scelto di sposare il progetto della Fidelis Andria, nella speranza di conquistare la promozione e diventare comunitario.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author