Barletta, Lopez commenta il caso-Bottalico

BARLETTA – Un Barletta finora implacabile si approccia alla sesta di campionato, in programma domenica contro il Novoli secondo in classifica. Biancorossi in vetta a punteggio pieno e con la porta inviolata, con quattro inseguitrici già distanti cinque punti. A tener banco, però, è il caso Bottalico: il centrocampista è in partenza in direzione Brindisi e non più Manfredonia, ma il tecnico Pasquale De Candia non fa drammi. Dello stesso avviso Giuseppe Lopez: durante l’ultima puntata di 1503, l’attaccante non ha biasimato una scelta considerata legittima per le ambizioni di categoria.

A sostituire Bottalico arriva Bayo dal Manfredonia, mentre in difesa arriverà Giuseppe Pinto dal Canosa per dar fiato a Montrone. I nuovi innesti potrebbero essere a disposizione di De Candia già domenica. Lopez li attende e non si fida del Novoli sconfitto in casa dal Polimnia.

