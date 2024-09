Copertura stadio Via del Mare, è corsa contro il tempo

Lecce – Una vera e propria corsa contro il tempo, addirittura un miracolo per realizzare dei lavori che solitamente richiedono 4-5 anni e che invece per lo stadio di via del mare di Lecce dovranno essere completati in appena un anno. Una sfida titanica che però tutte le parti coinvolte vogliono vincere, così come ripetono in coro il presidente dell’US Lecce Saverio Sticchi Damiani, il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese e il Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone.

