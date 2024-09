Eccellenza, muscoli ed esperienza per la difesa del Bisceglie: firma Santoro

Il reparto difensivo del Bisceglie si arricchisce di un nuovo elemento: Emiliano Santoro, difensore centrale classe 1988, noto per la sua esperienza nella categoria e per le sue qualità sia difensive che di impostazione del gioco. Santoro è considerato un atleta combattivo e capace di contribuire alla costruzione del gioco a partire dalle retrovie.

Nato in Argentina e in possesso della cittadinanza italiana, Santoro ha mosso i primi passi nelle squadre sudamericane Almirante Brown e Arsenal de Sarandí, per poi proseguire la carriera in Sud America con Llaneros, Ballester e Club Luján. Nel 2017, si è trasferito in Italia, affrontando il campionato pugliese con Taranto e Ginosa.

Nel corso degli anni, Santoro ha vestito numerose maglie in diverse regioni italiane, tra cui Città Amantea 1927 in Calabria, Tonara, Idolo e Budoni in Sardegna, Civitanovese Calcio nelle Marche, Pozzallo e Resuttana San Lorenzo in Sicilia, Belvedere 1963 in Calabria, Virtus Cilento e Napoli United in Campania e Terracina nel Lazio. La scorsa stagione ha disputato il campionato di Eccellenza campana con il Sapri. Oggi è pronto a tornare in Puglia per una nuova sfida con il Bisceglie.

