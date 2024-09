2ª Categoria: l’ex Taranto e Virtus Francavilla Salatino firma per la Virtus Erchie

La Virtus Erchie, club di seconda categoria pugliese, ha ufficializzato l’acquisto del trequartista Cosimo Salatino, classe 1999, per la stagione sportiva 2024/25. Salatino, originario di Lizzano, vanta un percorso calcistico di rilievo, avendo esordito in Lega Pro con la Virtus Francavilla durante la stagione 2016/17. Successivamente, ha militato in Serie D vestendo le maglie di diverse squadre, tra cui Gravina, Taranto, Foggia, Altamura, Vastogirardi e Matese.

Di seguito, il comunicato della società:

“La Virtus Erchie comunica di aver acquisito le prestazioni di Cosimo Salatino per la stagione 2024/25. Il giocatore ha precedentemente vestito le maglie di Ug Manduria, Vastogirardi, Altamura, Foggia, Virtus Francavilla e Taranto.”

