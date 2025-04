Bisceglie, fissate due amichevoli in vista dei playoff

L’AS Bisceglie si prepara in vista dei playoff di Eccellenza contro la Polimnia, in programma il prossimo 27 aprile. In attesa del match, il club nerazzurro stellato ha organizzato due amichevoli. Sabato 12 aprile alle 15:30 e venerdì 18 aprile alle 15:00, infatti, la squadra di Pino Di Meo affronterà rispettivamente la Virtus Mola e l’Audace Barletta, entrambe partecipati al campionato di Promozione pugliese. Questo l’annuncio del Bisceglie:

“L’AS Bisceglie Calcio 1913 comunica di aver fissato due amichevoli, entrambe sul sintetico del “Gustavo Ventura”, per permettere alla squadra di Mister Pino Di Meo di giungere nella miglior condizione possibile alla sfida dei playoff contro la Polimnia, in programma domenica 27 aprile al “Caduti di Superga” di Mola di Bari.

Saranno due compagini ai vertici del Girone A della Promozione pugliese ad affrontare i nerazzurro stellati: sabato 12 aprile, alle 15.30, il Bisceglie se la vedrà con la Virtus Mola, mentre venerdì 18 aprile, alle 15, Koné e compagni si confronteranno con l’Audace Barletta.

Entrambe le amichevoli, due sgambate che serviranno a mantenere la condizione nel periodo di pausa, saranno aperte al pubblico.

Vi aspettiamo per sostenere la squadra stellata nella marcia di avvicinamento ai playoff!”

