BRINDISI – Adesione alla ‘rottamazione quater per ciò che attiene i tributi locali’, prevista dalla Legge finanziaria 2023. A chiederlo in una conferenza stampa presso la sede provinciale di Brindisi Forza Italia che lancia un appello alle amministrazioni territoriali per confermare l’adesione a quanto previsto dalla legge di bilancio per lo stralcio dei carichi di importo al di sotto di € 1.000,00 affidati all’agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Un appello rivolto a tutti i comuni della provincia a partire dal capoluogo. A Francavilla Fontana interrogazione del capogruppo di Forza Italia Antonio Andrisano su questa tematica.

