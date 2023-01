BRINDISI – Capacità di adattamento organizzativo e resistenza al caro prezzi. È questo lo spirito degli artigiani pugliesi e Brindisi che dopo la crisi legata alla pandemia, l’aumento dell’energia legato alla guerra e per ultimo l’elevato costo del carburante provano a superare con sacrifici questa complicata fase lanciando però tramite la Confartigianato un appello a regione e governo per interventi concreti che possano permettere la sopravvivenza di un settore come quello artigianali che in particolare al sud rappresenta un pezzo importante dell’economia locale.

