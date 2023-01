FRANCAVILAL FONTANA – Terribile scontro al “solito” incrocio sulla Strada Provinciale 52 che collega Francavilla Fontana e San Marzano di San Giuseppe, in agro della Città degli Imperiali. L’impatto, violento, tra una Punto e una Audi A4 Station Wagon, intorno alle 20.30 di lunedì. Ad avere la peggio, il conducente ed unico occupante della Fiat, un 19enne della zona trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi dai paramedici del 118. Praticamente illesa, invece, una giovane coppia a bordo della station wagon tedesca. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia locale di Francavilla, coadiuvata dai carabinieri della compagnia e dai vigili del fuoco della caserma di via Barbaro Forleo. Il sinistro, l’ennesimo di questo inizio 2023, sembra confermare, al netto della velocità e delle distrazioni, la pericolosità delle strade provinciali e, soprattutto, degli incroci.

