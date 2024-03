Altro pomeriggio triste e da dimenticare per il Bitonto: troppo debole la resistenza che i neroverdi cercano di opporre alla Gelbison, che al Rossiello passa con un secco 0-4. Anche la sfortuna ci mette del suo, sia pure in una percentuale marginale. Sul piano del gioco e della classifica la preoccupazione cresce. Non esattamente il migliore dei ritorni per Valeriano Loseto.

Avvio del match che per i neroverdi è dei peggiori: il vantaggio campano arriva già verso la fine del 2′: errore difensivo di Coppola, la retroguardia locale perde un pallone cruciale su cui si avventa Croce che a tu per tu con Bellavista spara un diagonale deciso per lo 0-1. Al 10′ il raddoppio al secondo tiro utile: stavolta ci pensa Kosovan, con Croce che si reinventa assistman nella circostanza. Buona l’azione corale. Accusato il colpo il Bitonto cerca di reagire ma manca il guizzo giusto. Al 14′ Prinari tira direttamente da corner, Milan allontana. Al 21′ punizione di Zingaro, palla altissima. Al 30′ tris evitato su tiro a botta sicura di Ferrante, si oppone Bellavista. Loseto effettua un cambio al 40′: fuori Fioretti, dentro Stragapede. Subito dopo grande distensione di Bellavista su De Pasquale. Il portiere si ripeterà anche al 48′ su Bubas.

Nella ripresa il Bitonto cerca la scossa: dentro De Michele e Chacon. Al 46′ proprio i due propiziano la conclusione dell’ex Gravina, ma non basta. Al 66′ ancora protagonista Chacon: angolo, tentativo di controbalzo che però è troppo alto. Ed al 68′ la Gelbison va sullo 0-3: Kosovan trova la doppietta personale, gran girata nel cuore dellarra di rigore, porta perforata sul palo più vicino. E di mezzo ci si mette anche la sfortuna perché al 70′ su punizione di Zugaro, Tangorre colpisce il legno. Ancor più triste e amaro il finale: all’82’ neroverdi in dieci per l’espulsione di Zugaro e all’85’ lo 0-4 che chiude la partita. A segnare stavolta è Barone, che sfrutta al meglio l’assist di Gagliardi. Calciatore al posto giusto e nel momento giusto. A chiusura di un giovedi santo amaro.

