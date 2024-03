SERIE D / GIRONE H – RISULTATI 29a GIORNATA

Giovedì 28/03/2024

Ore 14.30

Barletta-Fidelis Andria 1-2

6’ Giambuzzi (FA), 76’ Ngom (B), 83’ Cecere (FA)

Bitonto-Gelbison 0-4

6’ Croce (G), 15’ Kosovan (G), 75’ Kosovan (G), 88’ Barone (G)

Paganese-Gravina 2-5

1’ Santoro (G), 12’ Iannone (P), 22’ Coppola (G), 36’ Stauciuc (G), 46’ Coppola (G), 58’ autorete Morales (P), 68’ Corigliano (G)

Santa Maria Cilento-Casarano 3-4

9’ Coulibaly (SMC), 20’ Gaeta (SMC), 31’ Giannini (C), 39’ Guastamacchia (C), 60’ Diop (C), 62’ Corvino (C), 86’ Catalano (SMC)

Ore 15.00

Gallipoli-Palmese 2-3

13’ autorete Fusco (G), 42’ Volpe (P), 52’ Magliocca (P), 61’ Munoz (G), 65’ Peluso (P)

Manfredonia-Nardò 1-0

59’ Carbonaro (M)

Matera-Rotonda 0-1

65’ Cajazzo (R)

Ore 15.30

Fasano-Altamura 0-2

34’ Grande (A)

Ore 16.00

Angri-Martina 0-0

CLASSIFICA

🟩 Altamura 62

🟦 Martina 53

🟦 Fidelis Andria 52

🟦 Casarano 50

🟦 Nardò 50

⬜️ Matera 45

⬜️ Paganese 42

⬜️ Palmese 40

⬜️ Gelbison 39

⬜️ Rotonda 38

⬜️ Manfredonia 37

⬜️ Fasano 35

🟧 Gravina 30

🟧 Gallipoli 30

🟧 Barletta 29

🟧 Angri 29

🟪 Bitonto 24

🟪 Santa Maria Cilento 21

Legenda

🟩 promossa in Serie C

🟦 playoff

🟧 playout

🟪 retrocessa in Eccellenza

⬛️ risultato finale

🟥 calciatore espulso

