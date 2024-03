Barletta-Fidelis Andria 1-2, le voci del dopogara

BARLETTA – Dopo l’1-2 contro la Fidelis Andria, Salvatore Ciullo non nasconde la delusione per l’ennesima occasione persa. “Siamo rammaricati ancora una volta per il risultato – le parole del tecnico biancorosso -, non meritavamo la sconfitta. Troppe, però, le ingenuità. Abbiamo messo noi in condizione la Fidelis Andria di segnare sia nello 0-1 che sull’1-2. La prestazione è sotto gli occhi di tutti, ma non possiamo continuare a lasciare punti. Cadiamo sempre negli stessi errori”.

Soddisfatto Scaringella, che vede la Fidelis portare a casa tre punti pesanti in ottica secondo posto: “Siamo stati lucidi e freddi nel momento decisivo, non ci siamo disuniti e abbiamo portato a casa un risultato importante. Per riuscirci su un campo del genere serve grande dedizione, noi l’abbiamo avuta fin dall’approccio iniziale e siamo stati premiati nonostante le difficoltà sull’1-1. Bene così, squadra compatta”.

