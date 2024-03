Cajazzo spegne il Matera e lancia il Rotonda

(Di Roberto Chito) Quelle risposte che ci si aspettava, non sono arrivate. Il Matera si butta via anche contro il Rotonda, rimediando l’ennesima seconda sconfitta consecutiva, oltre al decimo ko stagionale. La rete di Cajazzo lancia il Rotonda sempre più verso l’obiettivo salvezza, adesso davvero vicino.

Esce tra i fischi, invece, la squadra di Panarelli che vede allontanarsi il quinto posto, ora lontano cinque lunghezze. A preoccupare è soprattutto la flessione di qualche settimana fa, dalla quale, i materani non sembrano essere mai veramente guariti.

Panarelli, per l’occasione, rispolvera il 3-4-1-2 con Russo dietro le punte. Torna dal primo minuto Tumminelli sull’out, di destra. Pagana, risponde con il 3-4-3, affidandosi alla fantasia di Cajazzo e Barile e alla sostanza di Lautaro.

Nel primo tempo, è il Matera a partire meglio. Al 11’ i biancoazzurri ci provano. È Tumminelli a servire in area Infantino: conclusione strozzata da buona posizione e parata facile per Sakho. Il Rotonda non resta a guardare e con le ripartenze crea grattacapi alla squadra di Panarelli.

Come al 20’ quando un pasticcio dei biancoazzurri può costare caro. Harakiri di Maltese che perde palla sulla trequarti avversaria, avviando la ripartenza ospite: Barile si accentra e ci prova ma la conclusione è di poco alta. La partita resta bloccata con il Matera che non riesce a sfondare e il Rotonda che comunque non resta a guardare.

Nel finale, però, arrivano le occasioni. Prima per i biancoazzurri. Al 42’ è Tumminelli che sulla destra lascia partire un insidioso tiro-cross per Sakho che riesce a deviare in corner. Però, sono i biancoverdi ad andare vicini al vantaggio. Al 45’ Sirimarco si lascia superare da Barile che lascia partire una bella conclusione: miracolo di Tartaro che si oppone, evitando altri guai.

Nel secondo tempo, il Rotonda ha subito la chance per sbloccarla. Dopo pochi secondi è Barile che con una discesa in area viene atterrato e si procura un calcio di rigore. Sul dischetto, è lo stesso numero 10 a provarci: ma un super Tartaro dice di no. Poi Bran calcia alle stelle. La risposta del Matera arriva poco dopo.

È Tumminelli che in piena area ci prova: Sakho compie un gran intervento. I biancoazzurri, però, non riescono a colpire e i biancoverdi al 19’ la sbloccano. Altro pasticcio a metà campo, veloce ripartenza con Barile che dal limite dell’area trafigge l’incolpevole Tartaro che nulla può fare.

La risposta dei biancoazzurri arriva dieci minuti dopo. Cross di Ferrara dall’out per l’incornata di Infantino che termina sul fondo. Nel finale, il Matera non punge e colleziona la decima sconfitta stagionale che sa di fine dei giochi play off.

Matera-Rotonda 0-1

Reti: 65’ Cajazzo (R).

Matera (3-4-1-2): Tartaro, Sirimarco, Cipolletta, Sepe (71’ Mokulu), Tumminelli, Di Palma (63’ Porro), Maltese, Lucas (71’ Gningue), Russo (63’ Agnello), Ferrara, Infantino. Panchina: Paparella, Parisi, Cirio, Macanthony, Delvino. Allenatore: Panarelli.

Rotonda (3-4-3): Sakho, Alari, Marchetti, Callegari, Bran (83’ Cardore), Timmoneri (80’ Attye), Brunet, Fusco, Cajazzo (86’ Dridi), Lautaro (76’ Ankovic), Barile (83’ Bamba). Panchina: Njie, Sollini, Seck, Marino. Allenatore: Pagana.

Arbitro: Ubaldi di Fermo. Assistenti: Sciotti di Bologna e Miccoli di Bari.

Ammoniti: Maltese, Agnello e Infantino (M).

Espulsi: al 47’ Delvino (M) dalla panchina.

Note: pomeriggio soleggiato sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in discrete condizioni: Angoli: 3-2 per il Matera Recupero: 0’ pt e 7’ st. Spettatori: 600 circa, una decina ospiti.

