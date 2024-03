Derby all’Andria, Barletta ko 1-2 contro la Fidelis

BARLETTA – Il derby della BAT è della Fidelis Andria. Il Barletta perde anche il match del Puttilli. Finisce 1-2: vantaggio ospite di Giambuzzi, pareggio di Ngom nella ripresa, gol decisivo di Cecere. Notte fonda per i biancorossi, fermi a 29 punti in classifica. Federiciani in lotta per il secondo posto.

