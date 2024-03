Il Casarano batte 3-4 il Santa Maria nel festival del gol

Il Casarano batte a domicilio il Santa Maria Cilento nel festival dei gol, imponendosi per 4-3. Laterza pensa ad un 424 ma rinuncia a Perez nel riscaldamento. Quindi dentro Gjonaj per un 4231 a trazione anteriore, con l’ex Nardò, Citro e Corvino a supporto di Diop centravanti. Avvio shock per i salentini, sotto di due gol dopo venti minuti. Al 9’ Coulibaly porta avanti i campani con una zampata, sfruttando al meglio un cross proveniente dalla destra. Al 20’ Gaeta conquista un calcio di rigore dopo un fallo di mano di Legittimo. Dal dischetto il classe 2002 si lascia ipnotizzare da Pucci, sulla respinta del quale lo stesso Gaeta però ribadisce in gol. La partita del Casarano inizia qui. Al 23’ Corvino calcia e impatta sulla traversa. Al 31’ Giannini è il più lesto di tutti ad insaccare sotto la traversa la rete che dimezza il vantaggio ed accorcia le distanze. Al 39’, sugli sviluppi di un corner di Corvino, Guastamacchia schiaccia di testa in gol la rete che vale il 2-2. Tutto da rifare per la Polisportiva Santa Maria Cilento. Al ‘10 della ripresa altro legno per Corvino, che dopo la traversa colpisce anche il palo. Al 15’ ci pensa Diop a completare la rimonta, sfruttando un uscita a vuoto di Cannizzaro. Passano tre minuti e Corvino riesce a raddoppiare con un destro a giro che regala tranquillità ai suoi, ma solo fino al 41’. Il subentrato Catalano infatti rende gli ultimi dieci minuti incandescenti dopo il gol che lo vede insaccare alle spalle di Pucci con un destro che finisce all’angolino. 7 gol, 7 marcatori diversi: il Casarano batte l’ultima della classe e sale a quota 50 punti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author