Manca solo l’ufficialità ma sarà disputarsi a porte chiuse la sfida in programma sabato sera presso lo stadio “Franco Fanuzzi” tra il Brindisi e la Virtus Francavilla. A deciderlo l’osservatorio nazionale dopo che la gara era stata segnalata a rischio per i rapporti tesi tra le due tifoserie e gli episodi del post gara di Brindisi-Taranto che avevano alzato il livello di attenzione sulla sfida che quindi si disputerà in assenza di pubblico. La partita sarà comunque visibile in chiaro ed in esclusiva sul canale 14 di Antenna Sud

Davide Cucinelli