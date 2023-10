Basket Serie A2, Nardò a caccia dell’impresa contro la Fortitudo Bologna

Appuntamento con la storia per il Nardò Basket, che questa domenica ospiterà al Pala San Giuseppe di Copertino di Lecce la Fortitudo Bologna, vero colosso della pallacanestro italiana ed attuale capolista del girone Rosso della Serie A2 a punteggio pieno. Un altro impegno proibitivo dunque per i granata, che alla quarta giornata di campionato sono chiamati a compiere una vera e propria impresa dopo aver perso con Udine, Forlì e Trieste.

Coach Gennaro Di Caro ha spiegato in conferenza le difficoltà del match, ma anche sottolineato come nell’ultimo turno abbia visto anche cose buone, al netto della sconfitta: “Bologna è un avversario ostico ed è chiaro che il momento delle due squadre è molto diverso, loro vengono da tre vittorie e noi da tre sconfitte. Però a Trieste ho visto buone cose, un’attenzione e un’intensità diverse, le stesse che avevo visto contro Udine. Non è tutto da buttare. Certo, il calendario in questo avvio non è stato amico perché ci ha messo di fronte quattro squadre che lotteranno per la promozione. Ma noi dobbiamo reagire e una vittoria sarebbe un toccasana per tutti, società, squadra e tifosi”.

Non nasconde la realtà il play granata Matteo Parravicini, che ha a sua volta parlato alla vigilia del match: “Il momento è molto difficile, ci aspettavamo di più da questo inizio. Ci siamo confrontati molto in questi giorni con lo staff e all’interno dello spogliatoio e adesso è il momento di reagire sul campo. Bologna è una compagine molto forte, con giocatori di talento e di esperienza. Noi, però, vogliamo vincere, in casa e con l’aiuto del nostro pubblico”.

Nonostante qualche acciacco ed alcune scorie della gara di Trieste, tutti i giocatori del roster granata saranno a disposizione di Di Carlo. Palla a due alle ore 20:30. Gli arbitri del match saranno Valerio Salustri di Roma, Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria e Francesco Praticò di Reggio Calabria.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp