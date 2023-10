Alla vigilia del match che vedrà il Casarano impegnato nel derby con il Gravina, l’allenatore dei rossazzurri Giuseppe Laterza ha parlato in conferenza stampa, presentando così la sfida in programma per domani: “Ci siamo allenati bene in settimana, la vittoria di domenica scorsa ci ha indubbiamente dato serenità. Ai ragazzi ho comunque chiesto di voltare pagina, mantenendo sì l’entusiasmo, ma conservando anche voglia e cattiveria agonistica. Dovremo essere bravi a tenere alta la concentrazione se vorremo continnuare a far bene. L’intenzione è giocare una grande gara, ma in campo ci sarà un avversario ostico che di sicuro non vorrà sfigurare. Dobbiamo ancora migliorare in tante cose, è ciò che stiamo provando a fare. Il Gravina ha affrontato Nardò, Andria e Altamura nelle ultime tre partite. È una squadra che ha le idee chiare, ben allenata e di qualità. Dovremo essere bravi in fase di lettura, provando a mettere in campo qualcosa in più rispetto alle prime giornate. I ragazzi sanno che è arrivato il momento di fare risultato fuori casa. Stiamo valutando le condizioni di De Luca, che resta in dubbio. Versienti è rientrato in gruppo, quindi lo porteremo in panchina. Restano fuori solo Munoz, Perdicchia e Ajeti. Per quest’ultimo i tempi di recupero saranno molto lunghi, del resto ha subito uno stiramento di secondo grado. Munoz invece lavorerà a parte ancora per due settimane. I tifosi? Li ringrazio di cuore, con il loro sostegno possiamo arrivare lontano”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONFERENZA

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp