Alla vigilia del derby al vertice che vedrà protagonisti Fidelis Andria e Team Altamura al “Degli Ulivi”, il vice allenatore dei federiciani Giuseppe Scaringella ha parlato in conferenza stampa, prendendo il posto dello squalificato Francesco Farina. Queste le dichiarazioni del tecnico in seconda: “La squadra già a Martina ha risentito l’espulsione del mister. Farina guida i ragazzi in campo con il suo carisma, la sua assenza si sente eccome. In settimana abbiamo lavorato anche su questo, ed i ragazzi saranno pronti ad affrontare questa partita anche senza il proprio allenatore. Sarà una gara importante, ma non decisiva. Se ci avessero detto a inizio agosto che ci saremmo giocati il primo posto alla sesta giornata in pochi ci avrebbero creduto ed in tanti avrebbero firmato. Giocheremo con entusiasmo. L’unico assente sarà Calzolaio, mentre Sciaudone sta entrando in condizione. L’Altamura è una squadra costruita per vincere questo campionato, non lo hanno mai nascosto. Guai però a pensare che lotteremo solo noi due per la promozione, guai a dimenticare altre formazioni importanti come Casarano, Nardò, Barletta, Gelbison e non solo. Vogliamo sfruttare la fortuna di giocare questa partita così importante in casa, il nostro pubblico ci spinge a dare sempre qualcosa in più. Questa piazza sa come stimolare i calciatori. Il loro è un amore vero, che proveremo a ricambiare di domenica in domenica”.

