Calendario Cc 2025, I giovani investimento per il futuro del paese

Roma – 12 tavole che descrivono un dialogo epistolare fra un Maresciallo Comandante di Stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre. Il Maresciallo utilizza come chiave di dialogo alcuni racconti del suo lavoro, parlando di alcuni episodi di servizio che toccano temi come: il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell’ambiente l’inclusività e la solitudine sociale. Oltre al Calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2025 dell’Agenda. Il Calendario da tavolo, dedicato al tema “I Carabinieri nei Borghi più Belli d’Italia”, ed ancora il planning, incentrato sul tema “L’impegno internazionale dei Carabinieri. Valorizzare i giovani, in un modo sempre più frenetico e’ l’obiettivo. “Un investimento prezioso per il futuro del Paese”, richiamando una delle principali attività preventive svolta dall’Arma a loro favore, gli incontri nelle scuole sulla “Cultura delle legalità”, che ambiscono a promuovere conoscenza della legge e cultura civica

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author